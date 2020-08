Gabrielli: "Gli immigrati irregolari tornino nel loro Paese" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Luca Sablone Il capo della Polizia lancia l'allarme: "L'afflusso di tunisi, che non sempre rispettano le regole, sta creando problemi di ordine pubblico" Ora più che mai sono necessari "seri e strutturati accordi internazionali": ne è convinto Franco Gabrielli, che in tema di immigrazione sostiene convintamente come sia indispensabile garantire una cornice di salute pubblica. "I numeri non sono un'emergenza, oggi però c'è un tema sanitario. Oggi il problema principale è quello di poter consentire un periodo di quarantena", ha avvertito. Effettivamente quotidianamente assistiamo a casi di positività al Coronavirus da parte di clandestini che non solo riescono ad approdare tranquillamente nel nostro Paese, ma fuggono dalle strutture di accoglienza mettendo a rischio la salute degli italiani. nodo ... Leggi su ilgiornale

