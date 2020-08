Emma Marrone, un nuovo amore? Chi è Nikolai Danielsen (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chi è Nikolai Danielsen, il presunto nuovo amore di Emma Marrone? Questa è la domanda che i fan della cantante si stanno ponendo in questo momento Tra Emma Marrone e Nikolai Danielsen è amore? Secondo voci certe, i due si sono conosciuti tramite amici ad una festa in barca. L’estate scorsa sono stati avvistati insieme a Capri e si pensava ad un presunto flirt. Tutto però è stato smentito della bella salentina che, sui social, si è dichiarata single. In questi giorni però, la presunta coppia è comparsa per le strade di Roma, mano per la mano, in una romantica passeggiata. A fare da sfondo c’erano sorrisi e sguardi di dolcezza che fanno ... Leggi su bloglive

