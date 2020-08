Effetto Covid sulla F1: ricavi in calo del 96% nel 2° trimestre (Di mercoledì 12 agosto 2020) Impatto Covid su ricavi Formula 1 – La Formula 1 ha registrato una diminuzione di 596 milioni di dollari nei ricavi del secondo trimestre a causa del lockdown imposto dal Covid-19 e della cancellazione o del rinvio dei gran premi previsti nel periodo marzo-giugno 2020. Lo riporta SportsPro, che sottolinea come i ricavi registrati dalla Formula … L'articolo Effetto Covid sulla F1: ricavi in calo del 96% nel 2° trimestre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

La Spezia - Il dado è tratto. L'entusiasmo per lo Spezia approdato per la prima volta alla finale play off pervade la città. Tra domenica 16 e giovedì 20 agosto gli aquilotti giocheranno per accedere ...

Versilia, ragazza positiva dopo serata in discoteca. Scatta la quarantena per 11 giovani

MARINA DI PIETRASANTA - La notte tra l’8 e il 9 agosto una ragazza va a ballare in una delle discoteche più famose della Versilia, la Seven Apples di Marina di Pietrasanta. E’ positiva ma lo scopre pi ...

