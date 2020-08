Cosa accade ai tuoi polmoni se indossi la mascherina tutti i giorni? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alcuni di noi non sono molti contenti della politica delle mascherine obbligatorie che si sta diffondendo in molte città e possiamo comprendere i motivi che spingono molti a non indossarla. Non è proprio l’accessorio ideale da indossare in questa stagione, soprattutto con tutto il polline, il sudore e il trucco che inevitabilmente si appicciano al tessuto. Ma sembra quasi che le reali informazioni sulle mascherine siano oscurate da strani memes e i media diffondano false informazioni mediche (da quando gli scrittori di tabloid sono medici professionisti?). È arrivato il momento di far sentire la nostra voce per sfatare alcune di queste credenze affinché la gente non creda davvero a certe idee bizzarre. Un piccolo gesto per prevenire un disastro più grande In questo clima caldo e umido, già indossare dei normali abiti può ... Leggi su herbeauty.co

MIsocialTW : ?? IMPORTANTE DA SAPERE ?? Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire un alunno… - AndreaScanzi : Primi! Dopo DUE mesi! Che successo pazzesco, questo libro. Troppo felice. Complimenti a Calenda: ormai siamo i Copp… - quaranta_vito : @g_occhionero @gatewaypundit Sono senza parole Giulio! Bannon so che era vicino ad un miliardario ultra conservator… - KimsookjinC : RT @RmNotizie: Q: Un episodio che ti ha fatto pensare che i BTS devono davvero essere in 7? #RM : Beh... sempre, questa è una cosa che ac… - Arisyah17951 : RT @RmNotizie: Q: Un episodio che ti ha fatto pensare che i BTS devono davvero essere in 7? #RM : Beh... sempre, questa è una cosa che ac… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa accade Test sierologici, cosa accade se insegnante o Ata risulta positivo Orizzonte Scuola Danneggia un appartamento per occuparlo, approfittando che la proprietaria non c’è. Arrestato un 21enne senza fissa dimora

Violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. Queste le accuse contestate a un 21enne romeno Marius Laurentin Mititica, arrestato in flagranza di reato dagli agenti della sezione volanti. Il gio ...

Ricciardi: "Se i contagi aumentano niente scuola ed elezioni". Scoppia la polemica ma lui puntualizza

Eversione, irresponsabile terrorismo, minacce inaccettabili. E’ stata subito bufera politica su Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, per le sue parole questa mattina ad Agorà su R ...

Violazione di domicilio aggravata e danneggiamento. Queste le accuse contestate a un 21enne romeno Marius Laurentin Mititica, arrestato in flagranza di reato dagli agenti della sezione volanti. Il gio ...Eversione, irresponsabile terrorismo, minacce inaccettabili. E’ stata subito bufera politica su Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, per le sue parole questa mattina ad Agorà su R ...