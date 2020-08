Cinque giovanissimi morti: “Bastava un cartello e non sarebbe successo” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il sindaco di Castelmagno, il piccolo paese della provincia di Cuneo, è sconvolto dal terribile incidente stradale di questa notte costato la vita a Cinque giovanissimi. “Quindici giorni fa avevamo fatto una bella foto, c’erano tutti gli abitanti di questa frazione: è agghiacciante vederla, si può dire che è tagliata in due”. A parlare è Alberto Bianco, il sindaco di Castelmagno, il piccolo paese di 54 abitanti dell’alta Valle Grana, in provincia di Cuneo. E’ sconvolto dal terribile incidente nel quale sono morti 5 giovani. La tragedia si è consumata in prossimità del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette: un Land Rover Defender 130 con 9 ragazzi a bordo è uscito di strada. Marco Appendino, 24 anni, i fratelli ... Leggi su chenews

