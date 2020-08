Autopsia Dj morta non chiarisce il giallo: "Lesioni compatibili con più ipotesi" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Resta un giallo la morte della dj Viviana Parisi, il cui corpo è stato trovato tre giorni fa nelle campagne di Caronia, a cinque giorni dalla scomparsa con il figlio Gioele di quattro anni, che non è stato ancora trovato. L’Autopsia eseguita a Messina, al momento, non ha permesso di chiarire causa e dinamica del decesso, né di collocarlo nel tempo. E’ la professoressa Elena Ventura Spagnolo, uno dei tre periti nominati dalla Procura di Patti, a spiegare che “al momento non si può escludere nulla perché le lesività sul corpo possono essere compatibili con tutte le ipotesi possibili”.“Abbiamo dei dati che vanno studiati e attenzionati - aggiunge - lavoreremo per esclusione fino ad accertare con certezza la causa e l’epoca della morte”. Sui ... Leggi su huffingtonpost

