Aumento pensione di invalidità a 651,51 euro, si attende la Gazzetta Ufficiale (Di mercoledì 12 agosto 2020) Conte ha annunciato che il decreto Agosto, in merito all’Aumento della pensione di invalidità, si è adeguato alla sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato incostituzionale tale importo. La pensione di invalidità attualmente corrisposta per 285 euro passerà a 648 euro per tredici mensilità, lo ha anticipato il premier Conte. La pensione di invalidità fa parte delle pensioni news del 2020. Aumento pensione di invalidità per euro 651,51 Facendo un pò di calcoli l’importo in realtà arriverebbe a 651,51 euro, perché oggetto di rivalutazione applicata alla somma concessa gli over 60, per l’incremento al milione. La ... Leggi su notizieora

