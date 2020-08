Va rispettata la volontà del figlio che sceglie di andare col padre (Di martedì 11 agosto 2020) Genitore collocatario e volontà dei minoriAffidamento ai servizi socialiCollocamento prevalente presso il padreGenitore collocatario e volontà dei minoriTorna suUna situazione familiare "significativamente compromessa" che giustifica l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali del Comune, considerato che l'affido a terzi soggetti rientra tra le facoltà rimesse al potere discrezionale del giudice. Inoltre, nonostante l'inadeguatezza dei genitori a prendersi cura delle figlie, a fronte della volontà espressa a più riprese dalle minori e delle possibili conseguenze, vista l'età e il rapporto tra le stesse e i genitori, va rispettata la loro volontà di preferire il collocamento presso uno di essi. Una decisione controbilanciata da quella di stabilire tempi di frequentazione sostanzialmente... Leggi su studiocataldi

