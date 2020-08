Traffico Roma del 11-08-2020 ore 08:30 (Di martedì 11 agosto 2020) Luceverde Roma trovati dalla redazione Traffico rallentato per un incidente su via del Foro Italico all’altezza di via dei Campi Sportivi in direzione della Pineta Sacchetti Traffico nella norma sul Raccordo Anulare metti su via Tiburtina tra via Sante Bargellini via dei Durantini in direzione del centro città Piazza dell’esquilino possibili difficoltà di circolazione per manifestazione dalle 10:30 alle 11:30 circa nei pressi di via Cipro chiusa via Luigi Rizzo tra via della Meloria e via Rialto per una perdita d’acqua dell’Acquedotto anche oggi nel quartiere San Lorenzo divieto di transito per lavori di manutenzione su via di Porta Labicana e via degli Ausoni dalle 930 alle 20 e per lavori di manutenzione del primo tratto del ponte su Viale maresciallo pilsudski di Chiusa la rampa in entrata su ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 11-08-2020 ore 07:30 RomaDailyNews "Monopattini elettrici, servono più controlli"

di Luca Bertaccini Giordano Biserni, presidente forlivese di Asaps, Associazione amici e sostenitori della polizia stradale, dilaga la moda del monopattino – su cui voi avete istituto un Osservatorio ...

Traffico in autostrada, 11 agosto: coda di 8 Km sulla A1 MI/BO

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di martedì 11 agosto 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile e cieli soleggiati quasi ovunque con l’antici ...

