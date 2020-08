Sgarbi, una furia: «Fico è un ignorante, Di Maio è una capra assoluta, il governo è pieno di inetti» (Di martedì 11 agosto 2020) Vittorio Sgarbi si scaglia di nuovo contro i Cinquestelle. E lo fa a suo modo, fotografando la situazione senza mezzi termini, O meglio, con termini forti e giudizi sferzanti. È ospite a In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo. Sgarbi: «I politici col bonus sono persone meschine» Il critico d’arte va subito al sodo, affrontando lo scandalo del bonus ai politici. «I deputati che hanno chiesto all’Inps il bonus da 6oo euro sono persone meschine», afferma Sgarbi per togliere qualsiasi equivoco. «Ma il problema è che la norma non escludeva i parlamentari. E per questo chiunque avesse una partita Iva poteva chiedere il bonus». All’attacco di Fico e Di Maio La discussione si è accesa e i toni si sono ... Leggi su secoloditalia

