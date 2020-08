Samsung, l’avidità non paga e il Note20 è un flop annunciato (Di martedì 11 agosto 2020) Si, è solo l’avidità che spinge i prezzi dei dispositivi Samsung sempre più in alto. Un comportamento che porta a vendite dei top di gamma sempre peggiori e a un malumore da parte dei consumatori, anche quelli più affezionati al brand.Sono ormai anni che l’azienda sudcoreana rincorre Apple sulla politica dei prezzi senza badare ad un marketing completamente differente.Note 20 e Note 20 Ultra hanno lasciato l’amaro in bocca ai fan della società di Seul, prezzi troppo alti per pochissime novità e, in Europa, la solita lamentela sui processori con gli Exynos che sono palesemente inferiori agli Snapdragon di Qualcomm.Dove comprare Galaxy Note20 e Note20 Ultra al prezzo miglioreSamsung sempre più avida, i Note20 destinati al ... Leggi su pantareinews

