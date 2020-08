Salmo torna single (Di martedì 11 agosto 2020) Lo scorso undici marzo il rapper dei record Salmo ha festeggiato tre anni d’amore con la sua Greta. Ma da quando è finito il lockdown i ragazzi, molto amati sul web, non sono apparsi più insieme sia in pubblico che nel privato. LEGGI ANCHE > Salmo dice no ad Amadeus: «Niente Sanremo 2020, sarei a disagio» Salmo è tornato single, le indiscrezioni dopo tre anni di fidanzamento Gli amici vicini alla coppia rivelano a Giornalettismo che tra i due c’è stata una rottura totale e la conseguente fine della storia d’amore. Salmo intanto si gode l’estate nella sua Sardegna, aspettando San Siro. Ma da single. Salmo, infatti, arriverà sul palco dello stadio di Milano il 12 luglio ... Leggi su giornalettismo

Ultime Notizie dalla rete : Salmo torna Salmo è tornato single, addio alla sua Greta: le indiscrezioni Giornalettismo L'anima e la cetra /20. Come una farfalla effimera

Nel tempo in cui Dio creò tutte le cose, il sole creò. Il sole nasce, muore e ritorna. E la luna creò. La luna nasce, muore e poi ritorna… Anche l’uomo creò. L’uomo nasce e muore e non ritorna più. Ca ...

Torna la Partita del cuore con 4 squadre e 4 capitani

Milano, 6 ago. (askanews) - 4 squadre, 4 capitani, grandi sfide e una finale imperdibile, tutto in una magica sera: La Partita del cuore, storico appuntamento con la Nazionale Cantanti, quest'anno si ...

