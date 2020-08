Salerno, al via la mini rassegna “Foglie di teatro”: in scena l’amore (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giovedì 13 agosto 2020, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la XXXV edizione del “Barbuti Festival”, al via la mini rassegna “Foglie di teatro”, va in scena “Amore” di Andrea Carraro (ore 21.00, 22.00, 23.00). Con Andrea Carraro, Amelia Imparato e Cinzia Ugatti. Disegno luci e assistenza audio di Virna Prescenzo. Ingresso 10 euro (www.postoriservato.it). “Foglie di teatro” è un progetto originale che mette insieme in un unico biglietto lo spettacolo teatrale e la passeggiata culturale “Salerno tra storia e leggenda” (coordinamento dell’associazione Erchemperto). Sia il primo che la seconda, in una stessa serata avranno tre ripetuti ... Leggi su anteprima24

Questa pandemia sta senza dubbio portando in prima pagina il dibattito sulla de-urbanizzazione. L’opportunità di riabitare le province, i paesi (parola più onesta di “borghi”, termine turistico per ec ...

Aumentano i suicidi in carcere: 34 dall'inizio dell'anno. Antigone: "Il sistema si interroghi sulla sofferenza"

Ancora tanti suicidi dietro le sbarre. Sono 34 i detenuti che si sono tolti la vita da gennaio ad agosto 2020. Il più giovane aveva solo 23 anni, il più anziano 60. Quasi la metà di loro aveva meno di ...

