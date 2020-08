Roma. Ostia, controlli dei Carabinieri: un arresto e 4 denunce (Di martedì 11 agosto 2020) Ieri i Carabinieri di Ostia hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, un pregiudicato 43enne. L’uomo, agli arresti domiciliari per reati contro la persona e il patrimonio, era stato fermato ed arrestato dagli stessi Carabinieri che, mercoledi’ scorso, l’avevano sorpreso mentre passeggiava in strada senza autorizzazione. Il magistrato ne ha disposto l’immediato trasferimento presso il carcere di Roma Rebibbia. Lo fanno sapere con una nota nota i Carabinieri di Roma. Ancora ad Ostia, i Carabinieri, impegnati in un controllo notturno della circolazione stradale in viale della Marina, hanno fermato una coppia a bordo di una vettura. Il comportamento nervoso dei due, ... Leggi su romadailynews

