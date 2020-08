Roma, intervento in artroscopia all’anca per Pastore (Di martedì 11 agosto 2020) Javier Pastore si è sottoposto a un intervento in artroscopia all’anca: tempi di recupero da valutare Javier Pastore si è sottoposto oggi a una operazione chirurgica. A comunicarlo è stata la Roma attraverso il report medico giornaliero. «Nella giornata odierna Javier Pastore è stato sottoposto a un intervento di artroscopia all’anca sinistra. L’intervento è perfettamente riuscito ed è stato effettuato dal Professor Marc Tey a Barcellona. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

