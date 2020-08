Riforma fiscale, Gualtieri guarda a Berlino (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Roma apre il cantiere della Riforma fiscale e guarda a Berlino. Quattro scaglioni e una maxi aliquota variabile che cresce all’aumentare del reddito nella fascia dove si concentrano la maggior parte dei contribuenti. Il Ministro dell’Economia Gualtieri, intervistato da la Repubblica, ammette di “apprezzare il modello tedesco” ma chiarisce che “su questo non abbiamo ancora deciso”. Anzitutto no tax area, cioè soglia di reddito sotto la quale non si paga alcuna imposta, fissata a 9000 euro. Oltre questa soglia e fino a 54.949 euro l’aliquota sale proporzionalmente con l’aumentare del reddito, partendo dal 14 per cento e arrivando al 42 per cento. Dai 54.950 euro ai 260.532 euro è prevista una aliquota al 42 per cento mentre ... Leggi su quifinanza

