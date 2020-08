“Presto nonno!”. La figlia Martina mostra il pancione, il conduttore è al settimo cielo: è il suo primo nipote (Di martedì 11 agosto 2020) Presto nonno e già al colmo della felicità. La figlia del conduttore ha mostrato il pancione sui social, mentre passeggia per le vie di New York, ancora in emergenza sanitaria causa coronavirus. Di chi si tratta? Di Martina Bonolis. Martina è la secondogenita di Paolo Bonolis, ed è nata in America dal matrimonio tra il conduttore e la psicologa Diane Zoeller. La ragazza è cresciuta in terra straniera, dove ancora oggi vive, lontano dal padre. Martina è innamorata del teatro e di professione è una psicologa. Nel novembre del 2019 si è sposata con il suo compagno Tito Gramza, e in quell’occasione Paolo Bonolis è volato a New York, per festeggiare insieme il lieto evento, riportato con ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Presto nonno” Ungheria, Orban si prende i «pieni poteri». L’opposizione: è dittatura Il Sole 24 ORE