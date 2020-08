Ora nell'hotspot "colabrodo" è esploso l'inferno del Covid (Di martedì 11 agosto 2020) Roberto Chifari Altri 64 migranti positivi al Covid all'interno dell'hotspot di Pozzallo nel ragusano. La struttura nei giorni scorsi era finita alla ribalta delle cronache per le fughe dei migranti La notizia è stata battuta dalle agenzie alle 14.30, dopo l'annuncio dell'Azienda sanitaria provinciale di Ragusa. A Pozzallo è esploso un focolaio all'interno dell'hotspot che accoglie i migranti sbarcati in Sicilia. Ad essere risultati positivi sono 64 persone dopo aver effettuato il tampone. L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ha subito commentato la notizia dal suo profilo Facebook: "Ho appena appreso dai sanitari dell'Asp di Ragusa che a Pozzallo altri 64 migranti sono risultati positivi al Coronavirus - dice -. Tutto questo in un solo giorno. Spero ... Leggi su ilgiornale

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Napoli - #Gattuso: intoppi improvvisi! ?? Si resta così almeno fino al 2021. Del resto se ne… - c_appendino : 'Io penso che il Governo abbia gestito bene il #lockdown. E ce lo stanno riconoscendo anche all'estero. Ho piena fi… - emergenzavvf : #BeirutExplosion, giunto in zona operativa a #Beirut (5 ora locale #6agosto) il team di esperti dei #vigilidelfuoco… - MK_Alawneh : RT @marifcinter: Godin: 'Ho avuto bisogno di tempo per capire il gioco del mister. E' molto diverso da quello che ho fatto per 20 anni, sia… - manuelacocco : RT @godzyperplesso: Tanti, tantissimi anni fa, feci un viaggio nell'Europa centro orientale con un gruppo di amici. Zaino in spalla, due ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora nell “Braccianti pagati 3,80 euro all’ora, controllati con le telecamere Il Fatto Quotidiano TikTok, nella guerra di Trump alla Cina a vincere sarà la “dittatura digitale” della Silicon Valley

che ora crollerebbe. Ma c’è di più: nello scenario attuale, in cui 4-5 mega-compagnie americane controllano l’economia della rete, paralizzando di fatto la concorrenza che pure dovrebbe essere un ...

Scontro auto-bici all'incrocio di via Savonarola con via Giordano Bruno, ferito lievemente ciclista 70enne

1' di lettura Senigallia 11/08/2020 - Nella mattinata di lunedì, verso le ore 9.20, in via Savonarola, all'intersezione con via Giordano Bruno, si è verificato un incidente che è stato rilevato dalla ...

