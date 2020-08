Nuoto, Assoluti Settecolli 2020: i risultati della seconda sessione di giornata (Di martedì 11 agosto 2020) Terminata anche la seconda sessione di batterie della prima giornata del 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa, valido come Campionato Italiano Assoluto Open 2020. Il programma femminile della mattinata si è aperto con i 50 metri farfalla, vinti da Giulia D’Innocenzo con il tempo di 27.00, davanti ad Alessandra Miari Fulcis (+0.48) e Marta Bonato (+0.61). I 400 stile libero hanno visto imporsi la giovanissima Nicole Santuliana (classe 2005) con il tempo di 4:18.62, davanti ad Alisia Tettamanzi (+1.64) e Noemi Lamberti (+1.74). Poi sono scese in acque le raniste dei 100m, con Jessica Jacoponi che è andata a vincere in 1:10.66, precedendo la belga Josephine Dumont (0.01) e Maria Sorrentino (+0.34). Il miglior tempo dei 50m dorso femminili ... Leggi su sportface

