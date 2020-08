Lombardia, si tuffa in un fiume e non riemerge: grave ragazzo di 13 anni (Di martedì 11 agosto 2020) Un ragazzino di 13 anni è stato recuperato dalle acque del Brembo a Bonate Sotto nel Bergamasco, oggi pomeriggio: si era tuffato e non è più riemerso. Immediati i soccorsi. Il ragazzino è stato tratto in salvo da vigili del fuoco e 118 e portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire l’accaduto.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

