Lo choc della moglie di Facchinetti dopo aver visto i ladri | Girava con un coltello in mano

Dalle immagini di sorveglianza, la moglie di Facchinetti dopo il furto subito appare sotto choc mentre si aggira per casa con un grande coltello in mano. Per giorni non ha dormito e mangiato per il trauma Hanno fatto molto clamore le parole di Francesco Facchinetti, che due giorni fa sui social ha anticipato il contenuto della puntata di The Facchinettis, la docu-fiction incentrata sulla vita della sua famiglia. L'imprenditore ha raccontato del giorno in cui i ladri hanno fatto irruzione nella sua villa di Mariano Comense, in provincia di Como. Senza buonismi e senza filtri, come da sempre è abituato a fare, Francesco Facchinetti ha raccontato

Hanno fatto molto clamore le parole di Francesco Facchinetti, che due giorni fa sui social ha anticipato il contenuto della puntata di The Facchinettis, la docu-fiction incentrata sulla vita della sua ...

Fregene, choc in spiaggia: ragazza trovata svenuta. «È stata violentata»

Trovata priva di sensi sulla spiaggia di Fregene. E con il sospetto che qualcuno possa aver abusato di lei. È una storia avvolta dai «non ricordo» e dalle tinte fosche quella che ha come protagonista ...

