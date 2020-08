Italia, violenta esplosione: la gente si riversa in strada (Di martedì 11 agosto 2020) Paura nel cuore della notte per l'esplosione all'interno di un appartamento a Tencarola nel comune di Selvazzano Dentro. Verso le 3 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carnaro per l’incendio di una casa innescato da un’esplosione. L'esplosione All’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, accorse da Abano e Padova con due autopompe, un’autobotte e dieci operatori, tutti i condomini della palazzina di due piani e sei appartamenti si trovavano già strada. (Continua...) Gli operatori hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’intero stabile. Gravi i danni all'appartamento. Le cause dell’incendio e dell’esplosione sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso delle ... Leggi su howtodofor

GassmanGassmann : In Bielorussia è in atto una repressione violenta della polizia sui civili ,scesi in strada per protestare contro l… - ItalyMFA : Min. @luigidimaio in contatto con MAE libanese Charbel Wehbe per esprimere la solidarietà ???? al ???? dopo la violenta… - biellabruna : RT @GassmanGassmann: In Bielorussia è in atto una repressione violenta della polizia sui civili ,scesi in strada per protestare contro la r… - franco_guerci : RT @GagliardoneS: Mi auguro che gli Americani sappiano scegliere Trump e la DEMOCRAZIA. E non la violenta ipocrisia che ha così incoraggiat… - TaysonMauro : RT @GagliardoneS: Mi auguro che gli Americani sappiano scegliere Trump e la DEMOCRAZIA. E non la violenta ipocrisia che ha così incoraggiat… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia violenta Trentino Alto Adige, meta prediletta dei turisti flagellata dal maltempo in Val di Genova Il Secolo XIX Lecco, aggredita dal marito. Ma lei non vuole denunciarlo: "E' stata colpa mia"

Lecco, 11 agosto 2020 - Ha massacrato di botte la moglie sul lungolago in centro a Lecco, ma lei non ha voluto denunciarlo nonostante sia stata picchiata davanti a diversi testimoni, tra cui i polizio ...

Franca Valeri, lunghe file e musica classica al Teatro Argentina

«Ogni volta che mi illudo d’incontrare quel signore che ritengo sia il teatro, mi rendo conto di vivere la più bella illusione della mia vita». Con questa sua frase si apre Tutte le commedie, il libro ...

Lecco, 11 agosto 2020 - Ha massacrato di botte la moglie sul lungolago in centro a Lecco, ma lei non ha voluto denunciarlo nonostante sia stata picchiata davanti a diversi testimoni, tra cui i polizio ...«Ogni volta che mi illudo d’incontrare quel signore che ritengo sia il teatro, mi rendo conto di vivere la più bella illusione della mia vita». Con questa sua frase si apre Tutte le commedie, il libro ...