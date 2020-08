Invio corrispettivi telematici: modalità e praticità (Di martedì 11 agosto 2020) I corrispettivi telematici sono una delle novità fiscali introdotte da qualche tempo a questa parte per in Italia Insieme alla fatturazione elettronica, i corrispettivi telematici costituiscono l’innovazione digitale di punta che l’Esecutivo e Agenzia delle Entrate hanno voluto adottare per cercare di debellare la piaga dilagante dell’evasione fiscale. Una piaga che oggi si aggira addirittura attorno ai 300 miliardi di Euro l’anno, contando l’evasione delle imposte dirette, il lavoro a nero e l’economia sommersa. Si tratta di un danno molto profondo nel tessuto economico e fiscale del nostro paese, difficile da sanare. Per cercare di porre rimedio a questa incresciosa situazione il Governo ha pensato di adottare misure di controllo più serrate. Tra queste spicca per ... Leggi su zon

Scusate ma come mai i corrispettivi annullati non.si vedono nel totale inviato ma solo nel dettaglio nella sezione dei corrispettivi? Grazie ...

Server Rt, aggiornamento in tempi diversi

I server Rt delle società incorporate possono essere aggiornamenti in tempi diversi, a condizione che l'operazione sia effettuata entro la liquidazione Iva successiva. È la risposta dell'Agenzia delle ...

