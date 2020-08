Impennata di contagi in Puglia: positivi al covid 26 su soli 690 tamponi (Di martedì 11 agosto 2020) Nuova Impennata di casi di positività all’infezione da covid-19 in Puglia. Dopo i nove di ieri su 1369 test, oggi sono stati registrati 26 nuovi contagiati su appena 690 tamponi. Si tratta di 11 in provincia di Bari, 9 in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce. Non sono stati registrati decessi come ieri. Ma ricominciano, dopo moltissimo tempo, i ricoveri in terapia intensiva. E’ quanto si rileva nel bollettino epidemiologico quotidiano sul coronavirus, reso noto dalla Regione, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.Il numero complessivo dei decessi rimane fermo a 554. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 256.997 test. Sono 3.973 i pazienti guariti (dato stabile rispetto a ... Leggi su huffingtonpost

