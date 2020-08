Il bonus dei furbetti: una mezza notizia confezionata ad arte (Di martedì 11 agosto 2020) Debbo dire che la storia dei bonus chiesti, e in alcuni casi sembrerebbe ottenuti, da cinque parlamentari non mi appassiona. Né sollecita in me spiriti anti-casta. Che fra nille deputati ce ne siano cinque “furbetti”, per quanto disdicevole sia la faccenda (e sicuramente lo è perché concerne l’etica personale di chi abbiamo delegato a rappresentarci), mi sembra dopo tutto un caso da considerarsi marginale e prevedibile. Quello che assolutamente non mi sembra accettabile è il modo e i tempi in cui il caso è stato costruito e fatto esplodere e che, a mio avviso, mostra come in Italia, se verranno confermate le responsabilità dell’INPS, non esista più un senso dello Stato e delle istituzioni. E come la lotta politica, piccola e meschina, senza nemmeno più l’attenuante dei ... Leggi su huffingtonpost

