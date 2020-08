Giugliano, “Se esci ti sfiguro la faccia con l’acido”: carabinieri arrestano 41enne (Di martedì 11 agosto 2020) Giugliano. I carabinieri della Stazione di Giugliano in Campania, in esecuzione ad un provvedimento di misura cautelare richiesto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno arrestato un 41enne del posto, resosi responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. L’uomo è accusato di aver posto in essere, sin dal mese di giugno … L'articolo Giugliano, “Se esci ti sfiguro la faccia con l’acido”: carabinieri arrestano 41enne Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

IncostanteEnza : RT @MariaRo99325323: Giugliano, il centrodestra perde altri pezzi: si defila anche Mimmo Panico - anto94milano : @coldblackarrow Mio zio lavora in un canile a giugliano dove ci sono tanti cuccioli, se vuoi contattami - PetrazzuoloF : RT @MariaRo99325323: Giugliano, il centrodestra perde altri pezzi: si defila anche Mimmo Panico - RistagnoAnna : RT @MariaRo99325323: Giugliano, il centrodestra perde altri pezzi: si defila anche Mimmo Panico - FabrizioSigolo : RT @MariaRo99325323: Giugliano, il centrodestra perde altri pezzi: si defila anche Mimmo Panico -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano “Se Agguato a Giugliano, 41enne ucciso a colpi di pistola in auto Affaritaliani.it