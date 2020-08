Genova, un uomo di 62 anni ucciso a colpi di martello dal figlio (Di martedì 11 agosto 2020) Gravissimo fatto accaduto nella notte in quel di Genova: un uomo di 62 anni ucciso a colpi di martello dal figlio maggiore. Altro grave delitto consumatosi nelle mura domestiche. Durante la scorsa notte, nella provincia di Genova, un uomo di 62 anni ha perso la propria vita a causa di una “mano amica”. Ad ucciderlo il figlio maggiore, di 28 anni, con il quale non correva buon sangue da ormai tanto tempo. Il delitto si è svolto all’interno dell’abitazione dell’uomo rimasto ucciso, in un appartamento di San Biagio, frazione di Pontedecimo, comune della suddetta provincia di Genova. A ... Leggi su bloglive

CorriereQ : Uomo ucciso a martellate a Genova - sardanews : Uomo ucciso a martellate a Genova - angiuoniluigi : RT @leggoit: Genova, uomo ucciso a martellate. Il figlio chiama la polizia: «L'ho ucciso io» - UnioneSarda : Uomo ucciso a martellate a #Genova, il figlio: 'L'ho colpito' - MariellaMioBea : RT @MediasetTgcom24: Genova, uomo ucciso a martellate: figli in questura #genova -