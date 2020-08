Danno fuoco alla casa di un disabile dopo averlo colpito con secchiate d’acqua: cinque arresti a Cosenza, due sono minorenni (Di martedì 11 agosto 2020) Lo avevano preso di mira, avevano fatto irruzione in casa sua colpendolo con getti d’acqua mentre riposava, prima di appiccare il fuoco nel palazzo. Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri di Castrovillari, in provincia di Cosenza, in seguito a una richiesta emessa dal gip del Tribunale locale, su richiesta della Procura, per le persecuzioni nei confronti di un invalido civile sfociate nel rogo appiccato nella sua abitazione. Le accuse a loro carico sono quelle di incendio e violazione di domicilio. Insieme a loro, anche due minorenni per i quali, su disposizione del gip del Tribunale dei minorenni di Catanzaro, è stata disposta la custodia cautelare in comunità. Ai provvedimenti si è arrivati dopo un’indagine ... Leggi su ilfattoquotidiano

