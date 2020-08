Coronavirus nel Lazio, positivo partecipa ad un funerale: al via tamponi su 200 persone (Di martedì 11 agosto 2020) Una persona positiva al Covid-19 ha partecipato al funerale di un ragazzo morto in un incidente stradale a Poggio Bustone. La Asl di Rieti si sta organizzando per effettuare quasi 200 tamponi sulle persone che hanno preso parte alla cerimonia funebre. Il Commissario Prefettizio di concerto con la Asl di Rieti – come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio – ha emesso un’ordinanza per la popoLazione così da scrinare solo chi effettivamente è venuto a contatto con il caso positivo. Asl di Rieti: positiva una bimba di 2 anni Sempre a Rieti è risultata positiva una bambina di 2 anni. Il caso della piccola è legato alla maestra del centro estivo risultata positiva al tampone. su Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Agenzia_Ansa : #Oms superati i 20 milioni di casi nel mondo. 'Il Covid non è stagionale, se si allenta la guardia ritorna'. Plauso… - RegLombardia : #LNews nessun decesso, aumentano ‘Guariti e dimessi’ (+72), calano i ricoveri. A Como, Lecco, Sondrio e Varese si r… - SkyTG24 : Coronavirus in Sicilia, bimbo positivo nel Catanese: classe asilo nido in quarantena. LIVE - moneypuntoit : ?? Coronavirus: come sarà l'Italia (e il mondo) nei prossimi mesi e nel 2021 ?? - SmorfiaDigitale : Coronavirus ultime notizie. Il virus raddoppia in estate: 20 milioni di casi nel... -