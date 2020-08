Coronavirus: in Grecia “seconda ondata della pandemia” (Di martedì 11 agosto 2020) La Grecia è entrata formalmente nella temuta seconda ondata di pandemia da Coronavirus. Lo ha confermato al Guardian uno dei massimi esperti delle malattie infettive del Paese. Dopo aver registrato il numero più alto di diagnosi positive – un record di 203 casi domenica scorsa – il Paese ha raggiunto una fase critica nella sua capacità di contenere l’ulteriore diffusione del virus. “Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente in una seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia“, ha detto Gkikas Magiorkinis, assistente professore di epidemiologia all’università di Atene. Secondo l”ex ricercatore della Oxford University, ora nel pool di scienziati ... Leggi su meteoweb.eu

