Corona virus: Italia, 13561 positivi a test (+193 in un giorno) con 35215 decessi (6) e 202461 guariti (213). Totale di 251237 casi (412) Dati della protezione civile (Di martedì 11 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 13561 positivi a test (+193 in un giorno) con 35215 decessi (6) e 202461 guariti (213). Totale di 251237 casi (412) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

