Colleferro, ha un malore improvviso: donna salvata dal coraggio di un passante (Di martedì 11 agosto 2020) Alle volte il coraggio premia. Questa mattina intorno alle 12 una signora straniera sulla 50ina è stata colta da un malore improvviso mentre passeggiava insieme ad altre due donne. Il fatto è avvenuto a Colleferro, in via Berni. Stando alle prime ricostruzioni la donna si sarebbe improvvisamente accasciata al suolo, probabilmente in preda ad un attacco epilettico, smettendo di respirare. Nell’attesa dell’ambulanza è stato provvidenziale e tempestivo l’intervento coraggioso di un passante, un ragazzo sulla 30ina, le cui manovre di salvataggio hanno tratto in salvo la donna. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

