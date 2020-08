Call of Duty: Black Ops Cold War ora ha un sito con un evento ad agosto, annuncio a breve? (Di martedì 11 agosto 2020) Le voci sul nuovo Call of Duty si fanno sempre più insistenti, dopo che Activision ha inviato alcune casse misteriose a diversi content creator, avvertendoli di non aprirle prima del 10 agosto. Finita l'attesa, oggi queste casse sono state aperte, ed il contenuto includeva un proiettore con dieci immagini diverse. Ogni content creator ha ricevuto un diverso lotto di immagini e, dopo averle messe insieme, i giocatori sono riusciti a scoprire un dominio che si dice sia un sito web teaser per Call of Duty: Black Ops Cold War.Il sito web si chiama "Pawn Takes Pawn" e anche se il nome del sito Web non suona familiare, se si guarda il codice sorgente della pagina, è possibile individuare il nome di Activision. ... Leggi su eurogamer

infoitscienza : Call of Duty 2020: l'ARG punta a un sito teaser con la possibile data di presentazione - infoitscienza : Call of Duty: Warzone, maschera antigas d’oro: come ottenerla e dove trovarla - amantecnologia : ?? LIVE TWITCH ?? Siamo in DIRETTA : Venerdì nuovo evento su Call of Duty #modernwarfare #WarZone… - Qirex__ : Call of Duty®: Modern Warfare® 2 Campaign Remastered El estudiante supera al maestro (Plata) #Ps4 #PS4share - GuilleTillo86 : @yuyidederecha @pada1_ @Hugo_Gutierrez_ @mentiraslared 3xclamo la srta Call Duty -