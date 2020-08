Bonus Inps, l’istituto: “Sui nomi deve decidere il Garante” (Di martedì 11 agosto 2020) La vicepresidente dell’Inps, Marialuisa Gnecchi, ha parlato dello ”scandalo” della richiesta Bonus da parte di alcuni parlamentari: “Io i nomi non li farei”. ROMA – Lo “scandalo” che ha coinvolto cinque parlamentari, i quali hanno richiesto il Bonus Inps di 600 euro, coinvolge l’istituto previdenziale, suo malgrado. “Rivelazione dei nomi? Decide il Garante” La vicepresidente Inps, Marialuisa Gnecchi, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. La dirigenza, circa l’opportunità di rivelare i nomi dei parlamentari, ha dichiarato: “Credo che a pronunciarsi debba essere il Garante della privacy. Io i nomi non li so e se li sapessi ... Leggi su newsmondo

lucianonobili : Ma che succede ora se si scopre che nessun parlamentare di @ItaliaViva ha preso il bonus #Inps? Chiedo per un amico. - vitocrimi : Mi auguro non sia vero che tra i 5 parlamentari che hanno richiesto il bonus Inps possa esserci qualcuno del… - Mov5Stelle : “Se non dovesse palesarsi spontaneamente chi ha richiesto il bonus 600 euro, chiederò a tutti i nostri parlamentari… - NicolaSabbion : RT @SerglocSergio: Bonus Inps a tre consiglieri #leghisti leghisti veneti: «Chiesto a nostra insaputa». L'ira di Zaia - Rossana86448038 : RT @Agenzia_Ansa: Cinque deputati chiedono all'#Inps il #bonus di 600 euro destinato alle partite #Iva per il #Covid. @luigidimaio e @Robe… -