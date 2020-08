Bonus furbetti, Renzi: "Tridico si dimetta" (Di martedì 11 agosto 2020) Matteo Renzi interviene sui parlamentari che hanno chiesto il Bonus da 600 euro. Lo fa in un’intervista al Corriere della Sera, al quale dice: “Questi parlamentari hanno compiuto un gesto meschino”. Non solo, la richiesta, per il leader di Italia Viva, è “una vergogna totale”. Poi, però, l’ex premier ha ancora qualcosa da aggiungere: “Detto questo mi colpisce il clima populista di caccia alle streghe che l’Inps ha instaurato. Dire e non dire, annunciare e non smentire, far circolare notizie false: ad esempio nessuno di Italia viva ha preso quei soldi, ma perché siamo stati coinvolti anche noi?”. Poi l’attacco: “Chi dovrebbe riflettere sulle proprie dimissioni non sono solo i tre parlamentari interessati ma anche e soprattutto il presidente Inps che da mesi ... Leggi su huffingtonpost

