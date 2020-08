Sulle tracce del piccolo Gioele, "Ricerche difficili, anche emotivamente" (Di lunedì 10 agosto 2020) Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) - Le Ricerche del piccolo Gioele, il bambino di appena quattro anni di cui si sono perse le tracce da una settimana esatta nei pressi di Caronia, (Messina) sono "molto difficili". E non solo perché la zona da controllare è vasta quasi 500 ettari, ma anche da un punto di vista emotivo."Siamo esseri umani e, come tutti, abbiamo le nostre emozioni, siamo padri di famiglia e abbiamo figli anche piccoli, dell'età di Gioele, ma da professionisti del soccorso discerniamo le emozioni dal soccorso". A parlare con l'Adnkronos è una squadra dei vigili del fuoco che da otto giorni, anche nelle ore notturne, sono alla ricerca del piccolo di cui non si sa più ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Dj morta: sulle tracce del piccolo Gioele, vigili fuoco 'ricerche difficili, anche emotivamente' (3)... - TV7Benevento : Dj morta: sulle tracce del piccolo Gioele, vigili fuoco 'ricerche difficili, anche emotivamente' (2)... - TV7Benevento : Sulle tracce del piccolo Gioele, 'Ricerche difficili, anche emotivamente'... -