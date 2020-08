Sarah Scazzi, il delitto di Avetrana diventa una serie tv e un documentario (Di lunedì 10 agosto 2020) L’annuncio è di oggi, 10 agosto. A dieci anni dalla morte di Sarah Scazzi, la vicenda è stata riportata alla luce con il libro Sarah – La ragazza di Avetrana di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni. I diritti del testo sono stati acquistati dalla casa di produzione cinematografica Groenlandia, che ha in mente di far diventare la storia della quindicenne che nel 2010 fu uccisa in famiglia due progetti cinematografici distinti. Il primo riguarderà una serie tv diretta da Pippo Mezzapesa (già regista di Il bene mio e Il paese delle spose infelici). Il secondo riguarderà un documentario diretto da Christian Letruria e scritto dagli stessi Piccinni e Gazzanni. Saranno entrambi made in Groenlandia da ... Leggi su open.online

