Rumors dall'Inghilterra: Napoli si inserisce per David Silva, pronto stesso ingaggio Lazio (Di lunedì 10 agosto 2020) La Lazio sembrerebbe ad un passo dall'ingaggio di David Silva, che si svincolerà dal Manchester City al termine della Champions League. Leggi su tuttonapoli

Rumors dall'Inghilterra: Napoli si inserisce per David Silva, pronto stesso ingaggio Lazio

La Lazio sembrerebbe ad un passo dall'ingaggio di David Silva, che si svincolerà dal Manchester City al termine della Champions League. Ma, secondo alcune voci provenienti dall'Inghilterra, anche il N ...

Ricci: “Zidane legato al Real Madrid. Andare alla Juve sarebbe stato schiaffo troppo grande”

Filippo Maria Ricci, corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio 24 dei rumors che hanno riguardato il passaggio di Zidane alla Juventus: “Zidane è molto ...

