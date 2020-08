Roma, sequestrata maxi coltivazione di marijuana con 167 piante: denunciata ‘agricoltrice stupefacente’ (Di lunedì 10 agosto 2020) I Carabinieri di Casalotti, nell’ambito dei servizi mirati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato un terreno di circa 500 mq situato lungo via della Storta, sul quale era stato installato un impianto di irrigazione destinato alla coltivazione di marijuana. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 167 piante, mediamente alte circa 2 metri. Le indagini hanno permesso di identificare e deferire in stato di libertà una donna, 42enne Romana, proprietaria di un fondo attiguo, dal quale era stato allacciato l’impianto per innaffiare la piantagione illegale. Roma, sequestrata maxi coltivazione di marijuana con 167 piante: denunciata ‘agricoltrice ... Leggi su ilcorrieredellacitta

