Pioli: “Non immagino Milan senza Donnarumma. Ibrahimovic? Si arrabbia se si sbaglia durante un torello…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Una seconda parte di stagione davvero ottima per il Milan di Stefano Pioli. Così buona che la dirigenza rossonera, fino a qualche tempo prima convinta di "far fuori" il tecnico, ha poi deciso di confermarlo anche per le prossime annate. Ed è proprio mister del Diavolo che ai microfoni di Repubblica ha parlato del suo momento e di quello della squadra al termine del campionato proiettandosi anche in ottica futura.Pioli: "Elliott di parola. Non immagino Milan senza Donnarumma. Su Ibra..""I miei genitori mi hanno insegnato a dare il massimo a testa alta, senza guardare troppo avanti. L’ad Gazidis e il fondo Elliott sono stati di parola: mi avevano detto che sarei stato giudicato alla fine. Non aveva senso, né era il mio ... Leggi su itasportpress

