Pioli: «Ibra deve restare e il Milan deve tornare in Champions» (Di lunedì 10 agosto 2020) Stefano Pioli sarà l’allenatore del Milan anche per la prossima stagione. Il tecnico emiliano si è guadagnato la conferma grazie alle prestazioni della squadra nel post lockdown, allontanando così il fantasma di Rangnick che aleggiava su Milanello da diversi mesi, pronto a subentrare nella dirigenza rossonera e probabilmente anche sulla panchina di Pioli. Pioli, intervistato … L'articolo Pioli: «Ibra deve restare e il Milan deve tornare in Champions» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

CalcioFinanza : Pioli: «Ibra deve restare. E il Milan deve tornare in Champions» - marcomanz1 : @Marc16dic1899 @lapoelkann_ @Pirlo_official Si lo sa bene ..come pure Pioli quando Ibra gliela consegna il sabato mattina ???? - Interamala13 : Ha già dimenticato la scoppola nel derby e la sconfitta successiva con il Genoa. Non ci fosse stato lo stop sarebbe… - news24_napoli : Pioli: «Ibra deve restare, puntiamo all’Europa League. Non immagino un… - real_poggio : Il Milan dopo il lockdown ha cambiato il suo modo di giocare, abbassando il baricentro e giocando in transizioni lu… -