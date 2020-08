Pescara, Campagnaro: “Quella di oggi è una rimonta importante” (Di lunedì 10 agosto 2020) “La mia ultima partita nel match di ritorno? Se giocherò, farò in modo di divertirmi ma con la consapevolezza che servirà una battaglia per mantenere la categoria. Quella di oggi è una rimonta importante. Ma è solo il primo tempo e manca ancora tanto. Dobbiamo essere concentrati e dovremo studiare gli errori di oggi per non commetterli di nuovo”. Queste le dichiarazioni del difensore del Pescara Hugo Campagnaro dopo la vittoria in rimonta per 2-1 sul Perugia nell’andata del playout di Serie B. E sulla sua condizione: “Mi è toccato giocare perché mancavano molti giocatori. Ma quando si va in campo, bisogna dare tutto”, ha concluso il difensore argentino ai microfoni di Dazn. Leggi su sportface

