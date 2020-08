Moto2, GP Austria 2020 in tv: programma, date, orari e come vederlo in diretta streaming (Di lunedì 10 agosto 2020) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio d’Austria, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale 2020 di Moto2, in programma da venerdì 14 a domenica 16 agosto sul circuito di Spielberg. Venerdì 14 agosto si comincia con le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 10:55 e la seconda alle ore 15:10. Sabato 15 sarà il momento delle le prove libere 3 alle ore 10:55. Nel pomeriggio si torna in pista. alle ore 15:10 per le qualifiche. Domenica 16 warm-up alle ore 9:10 e gara alle ore 12:20 Tutto il Gran Premio d’Austria sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming ... Leggi su sportface

BibbiaGP : ?? Warm Up funesto per Simone Corsi: il pilota di MV cade e si frattura un dito del piede, venendo dichiarato UNFIT?… - BibbiaGP : ?? Hey, chi si rivede! Dominique Aegerter sostituirà Jesko Raffin a Brno, correndo con la RW Racing? ? ? Come abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Austria MotoGP, GP Austria 2020: programma, orari e tv. Si corre di nuovo a Spielberg fra 7 giorni OA Sport Rossi: "La KTM è la favorita anche in Austria"

Nuova top 5 a Brno per il "Dottore", che sta ritrovando il feeling giusto con la sua Yamaha, anche se teme che in Austria la favorita sia nuovamente la KTM. Continua a sorridere Valentino Rossi. A Brn ...

"Un fine settimana complicato" Dalla Porta vuole uscire dal tunnel

Una progressione di quattro posizioni rispetto alla griglia di partenza. Ma che non è bastata a Lorenzo Dalla Porta per portare a casa i primi punti iridati della Moto2, rimandando il proposito al pro ...

Nuova top 5 a Brno per il "Dottore", che sta ritrovando il feeling giusto con la sua Yamaha, anche se teme che in Austria la favorita sia nuovamente la KTM. Continua a sorridere Valentino Rossi. A Brn ...Una progressione di quattro posizioni rispetto alla griglia di partenza. Ma che non è bastata a Lorenzo Dalla Porta per portare a casa i primi punti iridati della Moto2, rimandando il proposito al pro ...