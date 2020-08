Monopattini elettrici, 43 incidenti gravi in due mesi, 8 a Roma (Di lunedì 10 agosto 2020) Tramite lo speciale " Osservatorio Monopattini ", dedicato ai nuovi protagonisti della mobilità urbana italiana, l' Asaps , l'Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, ha diffuso un ... Leggi su corrieredellosport

LuigiBrugnaro : Weekend all’insegna degli spostamenti con i nuovi monopattini elettrici del @comunevenezia! Ieri 900 noleggi, in t… - SkyTG24 : Novara, in arrivo 300 monopattini elettrici 'comunali' - Liveinvenice : Il divertimento è fuori! Scoprilo subito - IlMondoBaby : Sono finalmente arrivati i nuovissimi monopattini elettrici #Globber! Si tratta di One K E-Motion 4 - dedicato ai p… - GranGalaVe : Operativo il noleggio di monopattini elettrici del Comune di Venezia, Keggi l'Articolo: -