Milan, Pioli mette le cose in chiaro: “Ibra deve rinnovare, vi svelo cosa mi ha detto appena è arrivato” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Milan pensa già alla prossima stagione, che comincerà molto presto considerando i preliminari di Europa League a cui i rossoneri dovranno partecipare. Marco Luzzani/Getty ImagesIn questo momento l’obiettivo numero uno della dirigenza è quello di rinnovare il contratto di Zlatan Ibrahimovic, uno step fondamentale anche per Pioli, come ammesso ai microfoni di ‘Repubblica’: “ha alzato la competitività, per un passaggio sbagliato nel torello si infuria. Maldini, Gazidis, Massara, io, tutti siamo convinti che debba continuare con noi. Dalla trattativa economica è giusto che io resti fuori, ma siamo tutti consapevoli di quello che ha dato” le parole dell’allenatore rossonero. “In una stagione non tutto fila liscio, ma lui rende tutto facile. E’ ... Leggi su sportfair

