Matuidi lascia la Juventus, lo aspetta l’ Inter Miami (Di lunedì 10 agosto 2020) La politica di svecchiamento dell’organico voluta dalla Juventus con l’avvento sulla panchina di Andrea Pirlo è gia cominciata. Il primo a lasciare Torino è il centrocampo francese Blaise Matuidi, 33 anni, che ha trovato l’accordo con l’ Inter Miami di David Beckham, e proprio in queste ore a Parigi si sta sottoponendo alle visite mediche di rito propedeutiche alla firma del contratto. La cessione avverrà a titolo gratuito per cui la società bianconera non percepirà nessun conguaglio ma si libera di un ingaggio pesante, circa 4 milioni di euro netti a stagione come previsto dal contratto rinnovato pochi mesi fa.Matuidi chiude la sua esperienza in bianconero dopo aver collezionato 132 presenze e 8 gol. Tanti auguri Blaise ... Leggi su sport.periodicodaily

