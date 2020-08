Massimo Giletti sotto scorta, minacce dal boss: cosa è successo (Di lunedì 10 agosto 2020) La notizia è stata lanciata dal sito Antimafia Duemila e confermata dal diretto interessato: Massimo Giletti è sotto scorta da un paio di settimane. Il conduttore di La 7 è stato affidato alla tutela dei Carabinieri a seguito delle minacce del boss Filippo Graviano. “Sono molto dispiaciuto e non posso dire molto. È obbligatorio, non posso sottrarmi”, ha commentato lo stesso Giletti al sito del Corriere della Sera. Il conduttore è finito nel mirino del boss Graviano, intercettato in carcere, in merito alla puntata di Non è l’Arena, in onda su La 7 lo scorso 10 maggio, durante la quale il conduttore ha letto in diretta i nomi dei detenuti mafiosi scarcerati durante il lockdown. Diversi i messaggi ... Leggi su italiasera

