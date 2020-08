Lirico Cagliari riapre a serate al chiuso con posti limitati (Di lunedì 10 agosto 2020) Cagliari, 10 AGO - C' è attesa per il primo tentativo di ritorno alla normalità con un doppio concerto all'interno del teatro Lirico di Cagliari. L'11 e 12 agosto alle 21 si alza infatti nuovamente il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia ANSA

CAGLIARI, 10 AGO - C' è attesa per il primo tentativo di ritorno alla normalità con un doppio concerto all'interno del teatro lirico di Cagliari. L'11 e 12 agosto alle 21 si alza infatti nuovamente il ...Il teatro lirico di Cagliari riapre i battenti. L'11 e il 12 agosto (alle 21) si alza nuovamente il sipario di via Sant'Alenixedda. Dopo la chiusura forzata dovuta al lockdown tornano due appuntamenti ...