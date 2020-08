La Regione contesta le linee guida sull’aborto farmacologico ma in Piemonte si faceva già senza ricovero (Di lunedì 10 agosto 2020) La Regione Piemonte contesta le nuove linee guida sull’aborto appena varate dal ministero della Salute. Ma nel farlo, spiega oggi Silvio Viale sul Corriere di Torino, non si accorge di essere in contraddizione: La principale novità delle linee guida riguarda lo stop al ricovero obbligatorio. D’ora in poi, la pillola abortiva potrà essere assunta senza la necessità di ricoverare le donne in ospedale. Anche perché, già adesso, il 90 per cento di loro firma per le dimissioni volontarie pur di non trovarsi nello stesso reparto di una neomamma. Ed è ciò che non va giù a Marrone. «Pensare che l’aborto si possa ridurre a ... Leggi su nextquotidiano

