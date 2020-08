Juve, crollo del titolo in Borsa: -9,03% (Di lunedì 10 agosto 2020) Il titolo della Juventus risente del weekend particolarmente movimentato vissuto dal club, scrive Calcio e Finanza, che parla di un’apertura in forte rosso in Borsa. La reazione all’eliminazione dalla Champions, all’esonero di Sarri e alla nomina di Pirlo in panchina è stata negativa. “La reazione in Borsa, all’apertura delle contrattazioni, è stata ampiamente negativa: infatti il titolo dei bianconeri perde addirittura il 9,03% a 0,8400 euro per azione, seguendo il trend delle ultime settimane (il 24 luglio veniva scambiato a 0,99 euro per azione). Volumi già particolarmente elevati, con oltre 10 milioni di pezzi scambiato su una media giornaliera degli ultimi tre mesi pari a 6 milioni. La capitalizzazione di Borsa ... Leggi su ilnapolista

Risale il greggio. Misti i future di Wall Street (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 ago - Apertura in moderato rialzo per i listini europei in una giornata che si annuncia tipicamente estiva ...

